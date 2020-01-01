الأهلي عن جمهوره: كان خير سفيرًا للكرة المصرية في السوبر تشجيعًا والتزامًا

جمهور القلعة الحمراء ملأ المدرجات عن آخرها في السوبر المحلي

أشاد النادي الأهلي المصري بجمهور الذي حضر لقاء كأس السوبر المصري أمام الزمالك، واصفًا إياه بخير سفير للكرة المصرية.

الفارس الأبيض والمارد الأحمر التقيا أول أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجار بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

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وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهورنا اللاعب رقم1، لا يتأخر عن دعم الفريق في كافة المواعيد داخليًا وخارجيًا، ملتزمًا بالروح الرياضية ومبادئ نادينا العظيم".

وأضاف: "في مواجهة السوبر الأخير كان خير سفيرًا لمنظومة كرة القدم المصرية تشجيعًا والتزامًا".

يذكر أن الفريقين من المقرر أن يتقابلا بعد غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 مباراة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.