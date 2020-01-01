أحمد مرتضى محذرًا من الفتنة بين الأهلي والزمالك: ليكن المكسب احترامنا للمنافسة بيننا

اشتباكات بين اللاعبين، تسببت في فتنة بين الجمهورين

حذر أحمد مرتضى منصور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من إثارة الفتنة بين جمهور قطبي الكرة المصرية الأبيض والأهلي، مؤكدًا أن هناك من يسعى لاستخدامهم.

الفارس الأبيض والمارد الأحمر التقيا أول أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجار بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

المزيد من الفرق

رسميًا - طاقم ليتواني يدير قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

وكتب أحمد مرتضى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتبهوا لتجار الفتن، لم يستطيعوا في السياسية والاقتصاد، ولم ولن يستطيعوا في الرياضة".

وأضاف: "جمهور الزمالك والأهلي هم أبناء مصر وأذكى من أن يتم استخدامهم، سيُهزم الأهلي وسيُهزم الزمالك، إنها الرياضة، وليكن المكسب الحقيقي هو تقبلنا واحترامنا للمنافسة الشريفة، مبروك للزمالك وهاردلك للأهلي".

انتبهوا لتجار الفتن لم يستطيعوا في السياسة والاقتصاد ولم ولن يستطيعوا في الرياضة جمهور #الزمالك و #الاهلي هم ابناء #مصر وأذكى من ان يتم استخدامهم سيهزم الاهلي و سيهزم الزمالك انها الرياضة وليكن المكسب الحقيقي هو تقبلنا واحترامنا للمنافسة الشريفة مبروك للزمالك وهاردلك للاهلي — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 22, 2020

يذكر أن الفريقين من المقرر أن يتقابلا بعد غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 مباراة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.