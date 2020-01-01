هل يُفاوضه الأهلي، وهل سيوافق؟ عمر جابر يُجيب

لاعب بيراميدز تحدث كذلك عن انضمام أحمد فتحي

أبدى عمر جابر لاعب بيراميدز ترحيبه بالعودة إلى ناديه الزمالك لكن مؤكدًا في نفس الوقت على عدم وجود مفاوضات معه حاليًا.

اللاعب المصري الذي يُجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب مطلوب في القلعة البيضاء لتعويض رحيل حمدي النقاز الذي فسخ عقده من جانب واحد ورحل عن الفريق خلال يناير الماضي.

عمر جابر أوضح خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت أنه أحد أبناء الزمالك ومرتبط مع بيراميدز بعقد يمتد لعامين قادمين.

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مضيفًا "لم يتحدث معي أحد من الزمالك منذ رحيلي عن النادي قبل عدة سنوات، أنا أحد أبناء النادي وهو بيتي ولا أستطيع التأخر عنه، لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية مع الزمالك، إن تحدث معي أحد ستكون المفاوضات بين الناديين وسنرى ما سيحدث".

صاحب الـ28 عامًا نفى ما يُشاع حول تخفيض عقده الكبير جدًا في بيراميدز مؤكدًا أن كل ما يُقال حول قيمة عقده المالية مجرد إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة، ومشددًا على عدم تخفيض العقد من جانب النادي الذي كان يمتلكه تركي آل الشيخ.

وفيما رحب جابر بانضمام أحمد فتحي للأهلي، أكد أنه لن يستطيع ارتداء القميص الأحمر، بقوله "الأهلي لم يتحدث معي أبدًا للانضمام له، مع كامل الاحترام له ولجماهيره لكني أحد أبناء الزمالك ولا يمكن أن أخذل جماهيره التي أنا واحد منهم، لن أنسى وداعهم لي تحت منزلي حين رحلت عن النادي".