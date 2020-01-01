أخبار الزمالك اليوم | "مرتضى الأب" وصراع موليكا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 9 مايو 2020 ..

طارق حامد: أشكر مرتضى الأب

وجه طارق حامد نجم وسط الزمالك رسالة شكر للرئيس مرتضى منصور بعد قراره إلغاء العقوبة الموقعه عليه لمشاركته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

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وقال حامد لقناة الزمالك "أشكر مرتضى الأب على هذا القرار، أشكر جماهير الزمالك التي لن أوفيهم حقهم أبدًا".

طارق يحيى: كارتيرون سيستعين بخمسة ناشئين الموسم القادم

كشف طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول تقريرًا مفصلًا عن أبرز لاعبي القطاع للاستعانة بهم الموسم القادم، وقد أشار إلى إمكانية انضمام 5 لاعبين من فريق 99 للفريق الأول.

الزمالك يدخل صراع الفوز بخدمات موليكا

كشفت تقارير صحفية عن دخول الزمالك صراع الفوز بتوقيع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي المطلوب في عدد من الأندية أبرزها مارسيليا والأهلي.

وكان الفريق الأبيض قد حاول ضم موليكا سابقًا لكن التفاصيل المالية حالت دون ذلك، وأوضحت المصادر أن الإدارة تواصلت مع وكيله توفيق خالد للتعرف منه على طلبات النادي واللاعب لارتداء قميص الزمالك.

الزمالك يدرس عروض عنتر وبامبو والسعيد

يدرس الزمالك العروض القادمة من الأندية الأخرى لضم بعض نجومه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وعلى رأسهم الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد.

ويحرص الإسماعيلي على استعادة لاعبه بامبو فيما يُنافس أندية المقاولون العرب ووادي دجلة على خدمات السعيد، ويسعى الاتحاد وإنبي للاستفادة من خدمات عنتر.