التاريخ يدعم الأهلي أمام الداخلية

مباراة مهمة للفريق المصري مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض الأهلي المصري مساء اليوم مباراة مهمة أمام الداخلية ضمن الجولة الـ23 للدوري المصري، ولا يمتلك الفريق أي فرصة للتفريط في المزيد من النقاط إذا ما أراد مواصلة مطاردة الزمالك على الصدارة.

ويحظى الأهلي اليوم بدعم جيد من تاريخه ضد الداخلية، إذ التقى الطرفان في 14 مباراة سابقًا، فاز الأهلي في 10 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مثليهما.

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وشهد موسم 2016-2017 الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين وكان لصالح الأهلي برباعية نظيفة، وأحرز الأهداف يومها كلًا من سعد سمير ووليد سليمان وسليماني كوليبالي "هدفين".

وبدأت مواجهات الطرفين في الدوري عام 2011 وانتهت لصالح بطل القرن في أفريقيا بنتيجة 3-1، بينما شهد الموسم الجاري اللقاء الأخير وانتهى بالتعادل 2-2.

ويقبع الأهلي في المركز الثالث من جدول تريتب البطولة برصيد 42 نقطة فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ14 بنقاطه الـ22.