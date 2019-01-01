مدرب الجزيرة: عودة مبخوت تمنحنا المزيد من القوة

مباراة صعبة أمام بني ياس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الجزيرة لمواجهة بني ياس ضمن الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد رحب مدربه داميان هيرتوج بعودة الثنائي علي مبخوت وسياني للفريق.

ويتواجد الجزيرة في المركز الثالث من جدول ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن العين في الثاني و6 نقاط عن الشارقة في الصدارة قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

وسُئل هيرتوج عن مدى تأثر فريقه بضغوطات المنافسة على اللقب، فأجاب "لا نعاني من أي ضغوطات بسبب المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم".

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"تنتظرنا مباراة قوية، ضمن بطولة صعبة على الجميع، وهدفنا مواصلة الفوز الخميس، ولكن يبقى هدفنا الأهم هو تطوير الأداء، وبناء فريق قوي، ونحن نسير على الطريق الصحيح".

وأضاف عن مواجهة بني ياس صاحب المركز الخامس "بني ياس من الفرق القوية والمميزة هذا الموسم، وهو يلعب كرة ممتعة. نتمنى أن نكون في يومنا ونحقق الفوز لتعزيز مكانة الفريق الحالية في دوري الخليج العربي".

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته بالتأكيد على أن عدة علي مبخوت وسياني تعطي الفريق المزيد من القوة.