رسميًا .. الزمالك بطلًا للدوري المصري 2020-2021

الفارس الأبيض بطلًا للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015

توج الزمالك بطلًا للموسم الجاري 2020-21 من الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز أمام الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، على استاد الدفاع الجوي، قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.

هدف المباراة الأول سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بعدما مر أشرف بنشرقي من الجهة اليسرى، ثم أرسل كرة عرضية، وصلت إلى زيزو، الذي سددها في الشباك.

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أما الهدف الثاني فسجله المغربي أشرف بنشرقي من تسديدة بعيدة المدى، لتخطف الثنائية اللقب للقلعة البيضاء.

هذا الفوز رفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 79، ليتفوق بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي وحامل لقب النسخة الماضية من البطولة "الأهلي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد بها الزمالك اللقب منذ موسم 2014-2015، الذي حصده مع مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

الأهلي يتعادل أمام الجونة:

في المقابل، تعادل الأهلي دون جدوى أمام الجونة بثلاثية لكل منهما، على استاد خالد بشارة.

الجونة سجل هدفه أولًا في الدقيقة السابعة عن طريق رأسية مدافعه محمد نجيب، الذي رفض الاحتفال احترامه للأهلي فريقه السابق.

أما هدف المارد الأحمر الأول فجاء من ضربة جزاء، بعد عرقلة حسين الشحات، سددها التونسي علي معلول بنجاح.

ثم أضاف حسين الشحات هدف الأحمر الثاني في الدقيقة 69، بعدما استقبل عرضية من وسط الملعب بأقدام عمرو السولية.

وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة، أحرز محمد شريف الهدف الثالث للشياطين الحمر، بعدما استقبل عرضية رائعة من الشحات.

وفي اللحظات الأخيرة، أحرز الجونة هدفه الثاني بأقدام محمود الشبراوي، ثم احتسبت له ضربة جزاء جديدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سجل منها عمر السعيد هدف التعادل.

هذا التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 73، لكنها لا تفيده في سباق اللقب، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 38 نقطة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.