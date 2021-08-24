حارس الأهلي يغيب عن مباراة مهمة، قد تكون مصيرية في حسم بطل الدوري

تفاجأ جمهور الأهلي المصري باستبعاد حارس مرمى الفريق الأساسي محمد الشناوي، عن مباراة الليلة أمام الجونة، رغم عدم معاناته من أي إصابة خلال الأيام الماضية.

المارد الأحمر يلتقي بعد قليل بالجونة، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

أهمية هذه المباراة تعود إلى ضرورة فوز الأحمر، في انتظار سقوط غريمه التقليدي الزمالك، الذي يتفوق عليه بأربع نقاط، ويحتاج لثلاث نقاط فقط، كي يتوج رسميًا بطلًا للموسم الجاري 2020-21.

عروض مغرية للشناوي:

عديد التقارير المصرية والسعودية، لا حديث لها خلال الأيام الماضية إلا عن تقديم نادي النصر السعودي لعرضًا مغريًا، من أجل ضم حارس الأهلي.

العالمي يريد تدعيم صفوفه بحارس جديد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في المملكة في 31 من أغسطس الجاري، لتعويض رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز.

النادي السعودي وفقًا للتقارير قدم أكثر من عرض لإقناع إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، الاستغناء عن أحد أهم لاعبي الفريق، لكن حتى الآن لا توجد موافقات.

هل النصر سبب غياب الشناوي عن مواجهة الجونة؟

البعض ربط بين غياب الشناوي وبين رغبته في قبول العرض العالمي، إذ يضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة، لكن حقيقة الأمر ليست كذلك بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

أحمد أبو عبلة؛ طبيب الأهلي، أكد للموقع الرسمي لناديه، أن غياب الشناوي عن مواجهة الجونة، يأتي لمعاناته من الإصابة بنزلة معوية، وأضاف: "الحارس خضع لفحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على خوض المباراة، وتم منحه بعض الأدوية اللازمة كي يتخلص من آلام المعدة".

الشناوي والأهلي رحلة نجاح منقطع النظير:

صاحب الـ32 عامًا مرتبط بعقد مع الشياطين الحمر، ينتهي بنهاية موسم 2024-25، ويعيش أزهى فتراته في الملاعب خلال الفترة الحالية منذ بداية مسيرته الكروية.

قاد الشناوي الأهلي لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في النسختين الأخيرتين، ليعيد اللقب الغائب منذ سنوات، بعدما هيمن عليه الأحمر لفترة مع مدربه الأسطوري مانويل جوزيه.

ربما ما يعكر صفو الفترة الحالية للأهلي، هي اقتراب الزمالك من حصد لقب الدوري المحلي، لكن لا يزال جمهور القلعة الحمراء يأمل في سقوط الأبيض في المباراتين المتبقيتين، ويفوز فريقهم في مباراتيه، ومن ثم يحافظ المارد الأحمر على لقبه.

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