رسميًا | الترجي يُطمئن الزمالك على مستقبل كارتيرون

المدرب الفرنسي ارتبط بمفاوضات مع النادي التونسي

أصدر الترجي التونسي بيانًا رسميًا نفى خلاله مزاعم الصحف التونسية حول نيته إقالة المدرب معين الشعباني والتفاوض مع باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك لخلافته.

الفريق المصري كان قد تعاقد مع المدرب الفرنسي في ديسمبر الماضي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تولدت الرغبة لدى الطرفين في تجديده لموسم أو موسمين قادمين بعد نجاح التجربة حتى الآن.

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إذ نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي ثم السوبر المصري بالتفوق على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية في فبراير الماضي، وبعدها نجح في الصعود بالفريق الأبيض لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مقصيًا حامل اللقب "الترجي".

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الأيام الأخيرة شهدت ظهور أخبار تونسية حول إقالة الشعباني ودخول إدارة الترجي في مفاوضات مع كارتيرون استغلالًا لعدم تجديد عقده رسميًا حتى الآن مع الزمالك، لكن النادي نفى الأمر عبر بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك وجاء فيه "في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها تونس مثل سائر بلدان العالم فإن تركيز الترجي الرياضي التونسي منصب على سلامة لاعبيه في كل الفروع ومختلف الأصناف. النادي لم يفكر قط في القيام باتصالات مع أي مدرب سواء كان أجنبيًا أو تونسيًا".

أضاف "على هذا الأساس يُعلم الترجي الرياضي التونسي الرأي العام الرياضي وفي مقدمته أنصاره الأعزاء أن الأخبار الرائجة في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة وأن الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم ساهر على البرنامج التأهيلي للاعبين في فترة الحجر الصحي الشامل من أجل تمكينهم من المحافظة على لياقتهم البدنية".

يُذكر أن كارتيرون حقق نجاحات مع عدد من الأندية داخل القارة السمراء أبرزها الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.