مرتضى منصور يتعهد بإلغاء عقوبة "القمة" ويُوجه رسالة لتركي آل الشيخ

تصريحات جديدة لرئيس الزمالك

تعهد مرتضى منصور رئيس الزمالك بإسقاط عقوبة اتحاد كرة القدم المصري ضد النادي بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدوري المصري خلال فبراير الماضي، كما وجه رسالة للمستشار السعودي تركي آل الشيخ وزير الترفيه في السعودية.

رئيس النادي الأبيض وجه اتهامات لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري بمحاربة الزمالك، مضيفًا "الجنايني دخل مجلس إدارة الزمالك سابقًا بالتعيين بسبب صداقته مع ممدوح عباس".

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وتابع قائلًا خلال لقائه بمسؤولي المجموعات والصفحات الخاصة بمشجعي الزمالك على السوشيال ميديا "أول قرار لمجلس إدارة عباس والجنايني كان شطب عضويتي من نادي الزمالك، ولذا من المنطقي أن تكون هناك حاليًا خصومة بيننا".

مرتضى منصور تطرق لعقوبة خصم ست نقاط من رصيد الزمالك في الدوري المصري بسبب انسحابه أمام الأهلي في مباراة القمة، قائلًا "على مسؤوليتي، سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة عن الزمالك لأنهم في المحكمة يعلمون القوانين جيدًا".

اتهامات رئيس الزمالك لم تتوقف عند الجنايني المعروف بانتمائه القوي للأبيض، لكن أيضًا للإعلام الرياضي، إذ أشار إلى أنه يتعامل بشكل مختلف مع فريقه والأهلي، حيث يُحاول اختلاق الأزمات وإثارة المشاكل في الفريق الأبيض والدليل حديث الجميع عن سوء المستوى أمام المصري مع تجاهل غياب عدد كبير من اللاعبين.

وأخيرًا كشف منصور عن إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع تركي آل الشيخ للاطمئنان عن صحته، وقد وجه له رسالة قال فيها "رسالتنا إلى آل الشيخ أننا نود الاطمئنان على صحته، ونقول له الحمد لله على سلامتك".

أضاف "تركي آل الشيخ يعلم جيدًا من الذي حمله على الأعناق في مصر واستقبله بالشكل اللائق به، ومن الذي عامله بشكل مختلف".