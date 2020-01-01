مرتضى منصور: شعار جديد واستاد خاص للزمالك من أمواله

الشعار الجديد سيُشير إلى لقب نادي القرن

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن العمل على تصميم شعار جديد للنادي يخص قضية لقب "نادي القرن في أفريقيا"، كما أكد انطلاق مشروع بناء استاد خاص من أموال النادي الخاصة.

الرئيس تحدث أمام الجمعية العمومية للزمالك والتي انعقدت لمناقشة الميزانية واستكمال الدوري المصري وعدة بنود أخرى على مدار اليومين الأخيرين، وقد قال عن الشعار الجديد "سيتم عمل شعار جديد لنادي الزمالك يخص قضية نادي القرن التي يسعى النادي خلف استرداد حقه فيها بكل قوة".

أضاف "الشعار سيكون مكتوبًا عليه "نادي الزمالك الأكثر تتويجًا بالبطولات الأفريقية في القرن العشرين"".

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة

وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك بعدما يبدأ بناء فرع النادي الخاص به في أكتوبر سيقوم بإنشاء استاد خاص يحمل اسمه، وسيتحمل النادي تكلفة الملعب من أمواله الخاصة دون أي دعم من الدولة".

وأضاف حول أوضاع النادي المالية "هناك فائضًا في ميزانية الزمالك يُقدر بـ49 مليون و500 ألف جنيه مصري، وقد تم توفير هذا المبلغ بعد الانتهاء من العديد من المشروعات داخل النادي".

وأتم الرئيس بالتأكيد على أن الانتهاء من المرحلة الأولى من بناء فرع الزمالك في أكتوبر سيكون خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن كافة أعضاء النادي الحالي سيكونون أعضاءً في الفرع الجديد.

يُشار إلى أن الزمالك وبعد تصويت من جمعيته العمومية وموافقة مدربه باتريس كارتيرون قرر استكمال بطولة الدوري المصري للموسم الجاري.