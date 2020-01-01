"طائرة ميكروباص" .. وسيلة اتحاد الكرة المصري لإعادة الأجانب

كيف سيحدث ذلك؟

منذ أن أقر اتحاد كرة القدم المصري استئناف الدوري المصري والحديث يدور حول كيفية إعادة اللاعبين والمدربين الأجانب المحترفين في الأندية المصرية إلى مصر في ظل إغلاق عدد كبير من المطارات وتعليق الرحلات الجوية بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

اتحاد الكرة كان قد تعهد خلال اجتماعاته المكثفة مع الأندية بإعادة الأجانب إلى البلاد تمهيدًا لاستئناف الدوري المصري في 25 يوليو القادم، وقد كشف طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن وسيلة الاتحاد لفعل ذلك.

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إذ أوضح خلال تصريحات لقناة "TEN" المصرية أن محمد مصيلحي رئيس النادي أبلغه باستخدام اتحاد الكرة لطائرة واحدة ستجلب جميع اللاعبين المحترفين بطريقة الميكروباص.

موضحًا "محمد مصيلحي أخبرني أن عمرو الجنايني أخبره أنه سيكون هناك طائرة خاصة واحدة ستتوجه إلى جميع الدول التي تضم لاعبين محترفين بالأندية المصرية لإعادتهم إلى مصر، ستكون بنفس طريقة الميكروباص".

"لا أعلم كيفية حدوث ذلك، ولكن السؤال الأهم .. هل المطارات الخاصة بالدول الموجود بها أجانب الدوري المصري تعمل أم مازالت مغلقة؟ الوضع معقد ولكننا مجبرون على التعامل معه".

وأوضح يوسف أن تدريبات فريقه ستنطلق في الـ27 من يونيو الجاري بعد إجراء المسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى إمكانية إجراء تدريبات صباحية ومسائية لضمان التباعد الجسدي بين اللاعبين.