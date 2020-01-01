أخبار الزمالك اليوم | إجراءات كارتيرون الصارمة وصدمة حميد أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 20 يونيو 2020 ..

كارتيرون يتخذ إجراءات صارمة قبل عودة تدريبات الزمالك

اتخذ الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إجراءات صارمة، قبل عودة تدريبات الفريق الأبيض الجماعية، وذلك بوضع برنامج غذائي مكثف لجميع اللاعبين خلال الفترة الحالية، لضبط أوزانهم.

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كارتيرون طلب من لاعبي الزمالك، اتباع النظام الغذائي والبرنامج التدريبي بدقة، حيث سيتم عمل قياس وزن لجميع اللاعبين قبل خوض أول تدريب.

واستقر كارتيرون على تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعات في الأيام الأولى، لعودة التدريبات الجماعية، لضمان تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية المناسبة، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

الرجاء المغربي يوضح موقف حميد أحداد من العودة للزمالك

أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، على أن حميد أحداد اللاعب المعار من صفوف الزمالك، مستمر بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، دون العودة إلى القلعة البيضاء.

وهبي قال خلال تصريحات صحفية: "أحداد مستمر بشكل طبيعي حتى الانتهاء من مباريات الموسم الحالي، سواء انتهت الشهر الجاري أو بعد شهر يونيو، لأن عقده ينص على انتهاء الموسم، أي حينما ينتهي في أي وقت".

سعيد وهبي اختتم تصريحاته قائلًا: "لم نتواصل مع الزمالك لشراء حميد أحداد بشكل نهائي، خاصة وأن المدرب لم يقدم تقريره الفني الخاص باللاعبين".

تعاقد الزمالك مع بابل يتسبب في تسريح لاعبان

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن نادي الزمالك، استقر على تسريح لاعبان من محترفيه، بعد التعاقد مع الأنجولي آري بابل، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك استقر على تسريح الثنائي المغربي حميد أحداد ومحمد أوناجم، حيث يضع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، الرتوش النهائية على ضم بابل والتونسي حمزة المثلوثي.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن ضم بابل والمثلوثي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء التوقيع بشكل رسمي مع وكلاء اللاعبين.

كارتيرون يُجهز مصطفى فتحي ببرنامج تدريبي خاص

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على وضع برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعب مصطفى فتحي، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن كارتيرون طلب من فتحي زيادة الجرعات البدنية، من أجل الوصول إلى "الفورمة" المثالية، لتعويض الفترة الماضية له، وغيابه عن المشاركة.

جاء ذلك ضمن إطار حرص كارتيرون على متابعة البرامج التدريبية لدى جميع لاعبي الفريق الأبيض، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

أحمد عيد عبدالملك يُرشح أمير عزمي للعمل مع كارتيرون

رشح أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك الأسبق، أمير عزمي مجاهد لتولي منصب المدرب العام خلفًا لسامي الشيشيني.

وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر، "بعد رحيل كابتن سامى الشيشينى بشكره جداً على دوره المهم وسط الفرقة الفترة اللي فاتت ووجهة نظري أن عودة أمير عزمي للجهاز إضافة طبعاً ومن معرفتي السابقة لكارتيرون أنه بيحب الوجوه الشابة وأمير زملكاوي درجة تالته وكان ليه دور مهم مع الفرقة وقريب جدًا من اللعيبة وروحه عالية، غير فنياته".

وجدي كشريدة ينفي عروض الأهلي والزمالك

تحدث وجدي كشريدة، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، عن حقيقة العروض المقدمة له من ناديي الأهلي والزمالك، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال "كشريدة" في تصريحاته لصحيفة "اليوم" التونسية: "لم أتلق عروضًا من الأهلي والزمالك، وكل ما يشاع في الإعلام خلال المرحلة الماضية عن وجود عروض من الأهلي أو الزمالك لا أساس له من الصحة".

أحمد مرتضى منصور : الحكومة لم تطلب استكمال الدوري

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن الحكومة لم تطلب استكمال الدوري الممتاز، إنما أقرت باستئناف النشاط الرياضي فقط، واستكمال البطولات سيكون بيد اتحاد الكرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "يوجد خلط في الوقت الحالي في الإعلام، لأن الدولة أعادت النشاط الرياضي، وليس الدوري، وعودة الدوري مسؤولية اتحاد الكرة، أما الدولة هي المسؤولة عن قرار عودة النشاط."

أحمد الكأس لا يُمانع العمل في الزمالك

أكد أحمد الكأس لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق، أنه لا يمانع في العمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأبيض كرجل ثان.

وقال "الكأس" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا أمانع في العمل كمدرب ثان في الجهاز الفني لفريق الزمالك أو المنتخب المصري، ولكن بشرط أن يكون المدير الفني أجنبيًا وليس مصريًا".