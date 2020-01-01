سببان خلف معارضة لاعبي الأهلي تخفيض رواتبهم

مفاوضات صعبة بين الإدارة واللاعبين

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مفاوضات صعبة تخوضها إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة مع لاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم الشهرية خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

ونجحت عدة أندية سعودية في التوصل لاتفاق مع لاعبيها حول تخفيض الأجور بنسبة 50% لمدة 4 أشهر تبدأ من مارس الماضي في ظل توقف النشاط الكروي بسبب أزمة فيروس كورونا وتراجع مداخيل الأندية بسبب ذلك.

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الصحيفة أوضحت أن اللاعبين الرافضين لتخفيض أجوارهم في الأهلي لديهم أسبابهم التي تدفعهم لذلك التصرف، وتحديدًا سببين مهمين.

السبب الأول هو عدم انتظام تسليم الرواتب لجميع اللاعبين ووجود مستحقات مالية متأخرة للبعض لدى الإدارة، أما الثاني فهو عدم تسلم عدد من اللاعبين دفعات مقدم العقد المتفق عليه وعدم وضوح الرؤية حول تلك النقطة.

وقد أبدى اللاعبون اندهاشهم من توجه الإدارة للحديث حول تعاونهم وتخفيض رواتبهم في ظل وجود هذه المشاكل الإدارية والمالية، ومازالت الإدارة تُحاول بجهد تقريب وجهات النظر والتوصل لنقطة اتفاق مع اللاعبين حوا نسبة تخفيض رواتبهم.