نائب رئيس الاتفاق يتعافى من كورونا ويعود إلى منزله

خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية

أعلن نادي الاتفاق السعودي تماثل نائب رئيسه "حاتم المسحل" للشفاء من إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والتي كان قد أعلن عنها في 22 مارس الماضي.

وجاء ذلك الإعلان عبر تغريدة ظهرت على حساب الاتفاق الرسمي على تويتر وجاء فيها "نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل يعود إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد".

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وكان المسحل قد اكتشف إصابته بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم منذ ديسمبر الماضي بعد عودته من العاصمة الإنجليزية لندن الشهر الماضي، وقد خضع لحجر صحي واتبع خلال تلك الفترة كافة التوصيات الصادرة من وزارة الصحة السعودية.

المسحل ليس الشخص الأول المنتمي لعالم كرة القدم الذي يُصاف بالفيروس الذي وُلد في الصين في نهاية عام 2019، بل تعرض العديد من اللاعبين والمدربين والمسؤولين لتلك الإصابة وأبرزهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس ومايكل أرتيتا مدرب آرسنال.