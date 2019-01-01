علي معلول: وصلتني عروضًا كثيرة، لكن الأهلي أفضل من أندية أوروبية

قال علي معلول لاعب الأهلي المصري أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة لكنه فضل البقاء في ناديه الذي وصفه بأنه أكبر من أندية أوروبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال علي معلول أنه تلقى عددًا من العروض للرحيل عن الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة، لكنه فضل البقاء مع فريقه الذي وصفه بأنه أفضل من أندية أوروبية.

ويُعد الظهير الأيسر التونسي أحد العناصر الرئيسية في الفريق الأحمر ويصفه البعض باللاعب الأفضل على الرواق الأيسر من الدفاع في الدوري المصري، وقد ارتبط اسمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير بعدد من الأندية السعودية والأوروبية لكنه واصل رحلته مع النادي الأهلي.

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وقد تحدث عن الأمر عقب مباراة منتخب بلاده تونس الودية أمام الكاميرون أمس قائلًا "الدوري المصري من المسابقات القوية في أفريقيا، واللاعبون التوانسة يقدمون أداءً جيدًا مع أنديتهم، سواء النقاز وساسي في الزمالك أو الجزيري في المقاولون أو رفيق كابو في وادي دجلة أو لعيوني مع بيراميدز".

"أنا سعيد جدًا بالتواجد مع الأهلي، علاقتي مع النادي وجماهيره مميزة للغاية، تلقيت بالفعل عددًا من العروض مؤخرًا لكني فضلت البقاء في الأهلي. الأهلي نادٍ كبير وهو أفضل من أندية أوروبية".