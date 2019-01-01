أمير توفيق: جوزيه كان ضمن المرشحين لتدريب الأهلي

كشف أمير توفيق مسؤول التسويق والتعاقدات في الأهلي عن كواليس التعاقد مع المدرب رينيه فايلر وقائمة المرشحين التي ضمت مانويل جوزيه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي حوارًا مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون سبورت كشف خلاله بعض كواليس التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان الأهلي قد أقال مدربه مارتين لاسارتي بعد الخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر وبعدها بأسبوعين تقريبًا أعلن تعاقده مع السويسري فايلر وسط غضب عارم من الجماهير لتواضع السيرة الذاتية للمدرب.

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وأوضح أمير توفيق خلال حواره أن ترشيح فايلر لتدريب الفريق الأحمر كان من لجنة التخطيط بإشراف رئيس النادي محمود الخطيب ورئاسة طه إسماعيل وعضوية خالد بيبو وزكريا ناصف.

وأكد توفيق تفاوض الأهلي مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، لافتًا النظر كذلك لتواجد اسم المدرب المخضرم مانويل جوزيه ضمن قائمة المرشحين وإجراء محادثات معه بالفعل لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لم يجلس مع المدرب البرتغالي بل مسؤول آخر في الأهلي.

ورفض حارس المرمى المعتزل في عامه الـ28 الحديث عن سبب عدم نجاح المفاوضات مع جوزيه الذي قاد الجيل الذهبي للمارد الأحمر بقيادة محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات للسيطرة على مصر وأفريقيا في العقد الأول من القرن الحالي.