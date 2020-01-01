صفقة مدوية .. بيراميدز يُحاول "إيلام" الأهلي مجددًا

بيراميدز خطف أحمد فتحي من الأهلي

يبدو أن بيراميدز لن يتوقف عن "إعاقة" خطط الأهلي المصري للموسم القادم، إذ لن يتوقف النادي عند خطف "جوكر" الفريق الأحمر "أحمد فتحي" بل سيُحاول التعاقد مع هدفه الأهم في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

أحمد فتحي كان قد أعلن رفضه تجديد عقده مع الأهلي والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري للخلاف حول التفاصيل المالية، إذ كان النادي قد عرض عليه عقدًا لمدة عامين مقابل 11 مليون جنيهًا مصريًا في العام الأول و12 مليون للموسم الثاني، لكن الدولي المصري طلب مساواته بالتونسي علي معلول وتقاضي مليون دولار سنويًا، أي ما يُساوي 16 مليون جنهيًا مصريًا تقريبًا.

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وترجح المصادر الصحفية المتابعة انتقال اللاعب لصفوف بيراميدز بعدما قدم له عرضًا مغريًا جدًا ماليًا، إذ تتحدث الصحف عن عقد لمدة 3 مواسم مقابل 48 مليون جنيهًا مصريًا.

الإعلامي أحمد شوبير فجر مفاجأة كبيرة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بقوله أن بيراميدز يُفاوض أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ويُعد المدافع صاحب الـ29 عامًا أهم أهداف الأهلي لدعم دفاعه في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وقد حاول النادي بالفعل إعادة لاعبه السابق أكثر من مرة لكنه دومًا كان يُصدم برغبة حجازي البقاء في إنجلترا والتمسك بفرصه هناك.

ابتعاد حجازي عن اللعب مع وست بروميتش هذا الموسم نتيجة الإصابة التي تعرض لها في بدايته زادت من فرص رحيله عن الفريق، ويُحاول الأهلي وعدد من الأندية الخليجية وقد انضم لهم بيراميدز الآن الحصول على توقيعه، وإن كان قد لعب المباريات الثلاثة الأخيرة في التشامبيونشيب.