هل هي بداية العودة؟ .. أحمد فتحي يُغازل جمهور الأهلي

تعثر في انضمام الجوكر إلى بيراميدز

يدور الكثير من الجدل حاليًا عن مستقبل أحمد فتحي نجم النادي الأهلي المصري الذي رفض تجديد عقده مع الفريق وأعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، إذ ظهرت أخبار جديدة قد تجعل استمراره مع الفريق ممكنًا.

اللاعب الملقب بالجوكر كان قد أعلن رفضه تجديد عقده مع الفريق الأحمر والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري للخلاف حول التفاصيل المالية، إذ كان النادي قد عرض عليه عقدًا لمدة عامين مقابل 11 مليون جنيهًا مصريًا في العام الأول و12 مليون للموسم الثاني، لكن الدولي المصري طلب مساواته بالتونسي علي معلول وتقاضي مليون دولار سنويًا، أي ما يُساوي 16 مليون جنهيًا مصريًا تقريبًا.

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وأجمعت المصادر الصحفية على انضمامه إلى بيراميدز الموسم القادم، إذ سيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم مقابل ما يقرب من 48 مليون جنيهًا مصريًا، لكن ظهرت أخبارًا جديدة في الأيام الأخيرة حول تراجع النادي عن تلك الخطوة لعدم قناعة مدربه أنتي تشاتشيتش بالتعاقد مع لاعب عُمره 35 عامًا.

ولم يتحدث فتحي أبدًا بعد تلك الأخبار ولم يُظهر أي رد فعل تجاه تغريدات المستشار السعودي تركي آل الشيخ التي تُلمح بقوة لمستقبله وفشل انضمامه إلى بيراميدز وإمكانية عودته للأهلي لكن وفق شروط مالية جديدة.