المهدي سليمان: أنا الرقم 1 في بيراميدز، وسأصبح كذلك في الأهلي

حارس مرمى بيراميدز يتحدث عن المستقبل

أبدى المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ثقته في اللعب أساسيًا حال انضم إلى النادي الأهلي، موضحًا خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت 1 أنه يمتلك كل ما يلزم لإجلاس محمد الشناوي بديلًا له.

صاحب الـ32 عامًا مرشح لارتداء القميص الأحمر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم لتعويض رحيل شريف إكرامي بعد نهاية عقده ورفضه تجديده مع الأهلي، خاصة في ظل الحديث عن انضمام الأخير لبيراميدز.

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المهدي سليمان أكد أنه بفضل عمله وجديته وتركيزه في التدريبات والملعب استطاع إزاحة أحمد الشناوي من التشكيل الأساسي لبيراميدز وأصبح هو الرقم 1 في حراسة المرمى بالفريق، وأنه قادر تمامًا على تكرار هذا حال انضم للأهلي.

إذ قال "أنا الرقم 1 في بيراميدز، أحمد الشناوي يجلس بديلًا لي، وطالما الأمور تُحسم في الملعب سأبقى كذلك، حتى لو انضم لنا شريف إكرامي سيجلس بديلًا لي كذلك".

تابع "محمد الشناوي حارس مرمى كبير ويُقدم آخر موسمين وتحديدًا منذ نهائيات كأس العالم 2018 أداءً مذهلًا يتفوق به على الجميع، لكني سأجلسه بديلًا وأكون الرقم 1 بعد فترة من انتقالي للأهلي إن حدث، كرة القدم متقلبة وأنا قادر بفضل تركيزي وعملي في التدريبات أن أكون اللاعب الأساسي كما أنا الآن".