أخبار الأهلي اليوم | عودة الدوري بنظام أمم أفريقيا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 4 مايو 2020 ..

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العراقي علاء مهاوي: لا أمانع في الانتقال إلى الأهلي

كشف علاء مهاوي، لاعب نادي الشرطة ومنتخب العراق، عن اهتمام النادي الأهلي المصري بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التحدث معه من جانب أحد وكلاء اللاعبين. التفاصيل هنا

عمرو جمال: لن أمانع الانتقال إلى الزمالك إذا تركني الأهلي

أكد عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف فريق طلائع الجيش، على أنه لن يمانع إذا تلقى عرضًا من نادي الزمالك، الغريم التقليدي للفريق الأحمر. التفاصيل هنا

الأهلي يقهر ريال مدريد وليفربول بسباق الشعار الأجمل في العالم

بمشاركة 14 مليون من متابعي صحيفة "ماركا" الإسبانية، شعار النادي الأهلي المصري يتفوق على الجميع في قائمة الأجمل على مستوى العالم. التفاصيل هنا

عمرو الجنايني: استئناف الدوري المصري قد يكون بنظام أمم أفريقيا