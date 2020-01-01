سيد عبد الحفيظ: المال لا يجلب البطولات، ليفربول وريال مدريد دليل واضح

مدير الكرة بالنادي الأهلي يتحدث عن رحيل رمضان صبحي

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التعليق على قرار رمضان صبحي بتفضيل الانتقال إلى بيراميدز بدلًا من الاستمرار مع الفريق الأحمر.

الجناح المصري خريج قطاع الناشئين بالفريق الأحمر وقد غادر للاحتراف في إنجلترا قبل أن يعود للأهلي معارًا في يناير 2019، ورغم تقدم مفاوضات ناديه لضمه نهائيًا من هدرسفيلد تاون إلا أنه فاجأ الجميع برفض الاستمرار مع الفريق والإعلان عن رغبته ارتداء قميص بيراميدز مقابل عرض مالي كبير جدًا.

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الأهلي تعادل 1-1 مع الإنتاج الحربي مساء اليوم ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري، ولم يختلف حديث عبد الحفيظ عن تصريحات المدرب رينيه فايلر، إذ اعترف بأن الفريق لم يُقدم مباراة جيدة، وطالب بالاستفادة من الأخطاء التي حدثت.

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وسُئل عبد الحفيظ عن رأيه فيما فعله رمضان صبحي، فأجاب "لا أريد الحديث عن لاعب لم يعد معنا، كل لاعب يختار طريقه حسب تطلعاته وأهدافه، ما أريده هو توجيه كلمة لنا نحن الأهلي وجمهوره .. منذ 1907 مر على النادي أكثر من 500 لاعب، أتوا ورحلوا وانتهت مسيرتهم، والنادي يُواصل طريقه".

أضاف "هناك فارق كبير بين نادٍ يستطيع منحك التاريخ والبطولات ونادٍ آخر، القوة الشرائية ليست السبب الوحيد للفوز بالبطولات، هي مجرد سبب من الأسباب، ريال مدريد امتلك في فترة ما زيدان وفيجو ورونالدو ورغم هذا برشلونة كانت له السيطرة، ومانشستر سيتي اشترى لاعبين أكثر من ليفربول ولكنه خسر الدوري لصالح منافسه في النهاية".

"دعم الصفوف مهم بالطبع، لكن الفوز بالبطولات يتطلب أمورًا أخرى مثل الشخصية والعراقة والتاريخ، وفي النهاية أنا لا ألوم أحد وكل شيء لديه حساباته الخاصة". "علينا احترام كرة القدم، لأنها تملك وجهين أحدهما يضحك والثاني يغضب".

وأتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن شكوى الزمالك ضد محمود عبد المنعم "كهربا" والأهلي أنصف النادي وأسلوبه في التعامل، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك ما يُثبت صحة موقفه.

يُشار إلى أن فيفا حكم بتغريم كهربا ونادي أفيس البرتغالي مليوني دولار أمريكي، ورفض كافة الشكاوي المقدمة من النادي الأبيض ضد الأهلي.