أخبار الأهلي اليوم | الإدارة ترفع شعار "لا للتفريط بالنجوم"

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 15 مايو 2020 ...

رسميًا | الوحدة يُحطم آمال الهلال والأهلي في ضم أنسيلمو

أعلن الوحدة رسميًا تجديد عقد أنسيلمو الذي سبق أن ارتبط بعدد من الأندية السعودية بينها الأهلي. التفاصيل هنا

محدث | اجتماع الاتحاد السعودي .. استقالة رئيس الرابطة وانقسام والأهلي يترأس المعارضين

أحداث ساخنة شهدها اجتماع الاتحاد السعودي مع الأندية السعودية ورابطة دوري المحترفين، وقد أعلن الأهلي رغبته في إلغاء الموسم الجاري من الدوري السعودي. التفاصيل هنا .

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الأهلي يرفض التفريط بنجومه

أفادت مصادر صحفية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة لا ينوي التفريط بأي نجم من نجوم الفريق أو اللاعبين المؤثرين، سواء كان من المحليين أو الأجانب.

وأشارت تلك المصادر تحديدًا للثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر خاصة مع ارتباطهما بأكثر من نادٍ نظرًا لعدم تجديد عقديهما حتى الآن مع الراقي.

لوكاس ليما يستغل العطلة في التدريبات

يستغل البرازيلي لوكاس ليما مدافع الأهلي العطلة الحالية الإجبارية في ظل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا في إجراء تدريبات منزلية خاصة للحفاظ على حالته البدنية.