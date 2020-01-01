أخبار الأهلي اليوم | والد عسيري يتحدث عن مستقبله وإصابة بالكورونا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 6 يوليو 2020 ...

والد عبد الفتاح عسيري يتحدث عن مستقبل نجله

تحدث توفيق عسيري، والد عبد الفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي، عن مستقبل نجله، في ظل عدم تجديد عقده خلال الفترة الحالية، ودخوله الفترة الحرة.

والد عسيري قال خلال تصريحات لصحيفة الوطن السعودية: "كل شيء ممكن أن يحدث في مستقبل نجلي، قد يجدد مع الأهلي أو يخوض تجربة احترافية جديدة خلال الفترة القادمة من مسيرته".

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وأشار توفيق عسيري إلى أن نجله سيعلن عن قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأسبوعين القادمين.

إصابة البوسني ساريتش بفيروس كورونا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجابري، عن إصابة اللاعب البوسني ألفيس ساريتش بفيروس كورونا، وهو ما تسبب في عدم خوض الأهلي تدريبه مساء الأحد.

وأشار الإعلامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن ساريتش قام بمخالطة الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق، وعددًا من اللاعبين.

إدارة الأهلي تشترط على ليما الفحص الطبي للمشاركة بالتدريبات

وضعت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، شرطًا لمشاركة البرازيلي لوكاس ليما في تدريبات الفريق الجماعية.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن إدارة الأهلي ربطت مشاركة ليما في التدريبات، بخضوعه لاختبار المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد عودة ليما من البرازيل إلى جدة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

الثنيان والتيماوي وأشهر خلافات زملاء الفريق الواحد في السعودية

فريق كرة القدم في أي نادٍ هو مثل العائلة الكبيرة، وأي عائلة تحدث أحيانًا خلافات بين أفرادها، لكن المهم ألا تؤثر تلك الخلافات على أداء الفريق وعطاء اللاعبين والأهم أن تبقى داخل الغرف المغلقة ولا تخرج للإعلام. التفاصيل هنا