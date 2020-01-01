عاملان يُهددان بتأخير تدريبات الأهلي استعدادًا لعودة الدوري السعودي

الأندية بدأت تعود للتدريبات

بدأت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في اتخاذ الخطوات المناسبة لاستئناف التدريبات الجماعية تمهيدًا لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وفيما تعمل إدارة النادي الأهلي السعودي على إعادة اللاعبين الأجانب وعناصر الجهاز الفني بقيادة فلادان ميليوفيتش هذا الأسبوع إلى السعودية، باتت انطلاقة تدريبات الفريق مهددة بالتأخير نتيجة عاملين.

اقرأ أيضًا | "غربلة" الاتحاد وتجديد عقد مروان محسن .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 21 يونيو

المزيد من الفرق

الأول هو تأخر عودة المدرب ميليوفيتش والثاني هو عدم جاهزية الملعب لاستضافة التدريبات حيث مازال يخضع لعمليات الصيانة المختلفة، وقد وضعت الإدارة سيناريوهين للتعامل مع تلك الأزمة.

السيناريو الأول يتضمن انطلاق التدريبات بقيادة المدرب السعودي مازن بهكلي مساعد ميليوفيتش عقب انتهاء الفحوصات الطبية المطلوبة للاعبين المتواجدين في السعودية حاليًا، والثاني يعتمد على تأخير بدء التدريبات حتى عودة الجهاز الفني بالكامل وعلى رأسه المدرب الصربي والمتوقعة في نهاية الأسبوع الجاري.

ويبدو حسب صحيفة الشرق الأوسط السيناريو الثاني هو الأقرب لأرض الواقع خاصة في ظل عدم جاهزية ملعب التدريب، على أن يبدأ اللاعبون المحليون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة استغلالًا للوقت.