رئيس الأهلي: تخفيض عقود ورواتب اللاعبين أمر حتمي

فيروس كورونا أوقف النشاط الكروي في العالم، ولهذا آثار سلبية كبيرة

أكد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي أن تخفيض عقود ورواتب اللاعبين بات أمرًا حتميًا نتيجة توقف النشاط الكروي في السعودية تنفيذًا للإجراءات الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تجميد النشاط الرياضي وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى إشعار آخر، ولا يُتوقع عودة النشاط سوى بعد القضاء على وباء كورونا الذي يجتاح العالم.

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الرئيس الذي انتخب حديثًا وبعد سحب الثقة وإقالة الرئيس السابق أحمد الصائغ قال في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد " تخفيض قيمة عقود اللاعبين بات أمرًا حتميًا، وقد يبدأ بمبادرة من اللاعبين قبل الأندية، وأتمنى من الفيفا أن يصدر قرارات تخص رواتب اللاعبين وعقودهم".

مؤمنة أوضح أن توقف الدوري السعودي ترك أثره السلبي على جميع الأندية خاصة من الناحية المالية ونظرًا لعدم تحديد موعد مؤكد لاستئناف النشاط، مبديًا أمله في الانتهاء سريعًا من منافسات الموسم الجاري لتحصل الأندية على فرصة الاستعداد جيدًا للموسم القادم.

الرئيس أشاد بالمدرب الجديد للأهلي فلادان ميلويفيتش، مضيفًا حول الظروف الحالية "الجميع يتعاون في الأهلي، علينا بذل جهد مضاعف بسبب الظروف الحالية، سنكون جاهزين تمامًا عند استئناف النشاط بإذن الله".

وأتم "أتمنى أن يُصدر فيفا تعليمات واضحة بتسهيل الأمور المالية للأندية بعد استئناف النشاط، أنا متفائل بإمكانية عودة الدوري السعودي في بداية مايو القادم".

وختم: “أتمنى أن تصدر تعليمات من الفيفا لتسهيل التعاملات المالية للأندية بعد التوقف، ومتفائلون بعودة منافسات الدوري في مطلع مايو/آيار المقبل”.