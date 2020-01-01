هل يشكو النصر وعبد الفتاح عسيري؟ الأهلي اتخذ قراره

الجناح السعودي وقع لنادي النصر بعدما رفض تجديد عقده مع الأهلي

انتهى يوم أمس الجمعة مسلسل تجديد عقد عبد الفتاح عسيري مع ناديه الأهلي السعودي ، ولم تكن النهاية سعيدة للفريق وجماهيره، إذ رفض اللاعب تجديد العقد ووقع عقود انضمامه لنادي النصر بدءًا من منتصف الموسم القادم.

ويرتبط عسيري بعقد ينتهي مع الأهلي في 15 يناير القادم، وقد حاول النادي تجديده بشتى الطرق لكن الخلافات المالية والعرض المغري المقدم من النصر حال دون ذلك لتكون النهاية برحيله وتوقيعه للعالمي.

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وفيما أثيرت يوم أمس أخبارًا حول نية إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة تقديم شكوى ضد اللاعب صاحب الـ26 عامًا ونادي النصر لتفاوضهما معًا في الفترة المحرمة من العقد، أكدت صحيفة الرياضية السعودية في نسختها الصادرة صباح اليوم السبت أن هذا الأمر ليس صحيحًا.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الأهلي لا تنوي التقدم بشكوى ضد عسيري أو ناديه الجديد، خاصة أن اللاعب وقع عقود انضمامه للنصر فجر أمس الجمعة بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الفريق الجداوي مباشرة.