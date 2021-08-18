تحذير للأهلي من حكم الحزم .. تسبب في خطأين كارثيين من قبل

الراقي يحل ضيفًا على الحزم غدًا الخميس

حذر الإعلامي الرياضي محمد الثقفي، إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، من أن يهدر الحكام المحليين المجهود المبذول خارج الملعب، راصدًا خطأين سابقين لحكم المباراة المقبلة أمام الحزم.

الراقي من المقرر أن يحل ضيفًا على الحزم، غدًا الخميس، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أمس الثلاثاء، تكليف الحكم المحلي محمد آل إسماعيل، بإدارة المباراة.

وكتب الثقفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حكم مواجهة الاهلي القادمة ضد الحزم تسبب في وقتٍ سابق في مواجهة العين بخسارة الفريق ، وذلك بعدم احتسابه جزائية واضحة فاضحة ، وأيضاً احتسابه لأربع دقائق وقت بدل ضائع مع أنه خلال الشوط الثاني توقفت المباراة مرتين لأكثر من دقيقتين".

وأضاف: "إدارة الاهلي : لا يضيّع مجهودكم حكام".

حكم مواجهة #الاهلي القادمة ضد #الحزم تسبب في وقتٍ سابق في مواجهة العين بخسارة الفريق ، وذلك بعدم احتسابه جزائية واضحة فاضحة ، وأيضاً احتسابه لأربع دقائق وقت بدل ضائع مع أنه خلال الشوط الثاني توقفت المباراة مرتين لأكثر من دقيقتين ..

إدارة #الاهلي : لا يضيّع مجهودكم حكام — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) August 17, 2021

يذكر أن الراقي كان قد استهل مشواره في الموسم الجديد بالتعادل أمام الفيصلي بهدف لكل منهما.

فيما تعادل الحزم أيضًا مع التعاون، بثلاثية لكل فريق.

ويسمح اتحاد الكرة في الموسم الجاري للأندية بالاستعانة بحكام أجانب بعدد غير محدود، على أن تتحمل الأندية التكاليف، على عكس الموسم الماضي الذي كان مسموحًا بالاستعانة بالأجانب في سبع مباريات فقط.