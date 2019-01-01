الاتحاد والأهلي – من هو كبير ديربي جدة؟

جدة كذا أهلي وبحر أم جدة كذا اتي وبحر، أنشودة يختلف عليها جماهير فريقي الأهلي والاتحاد

جدة كذا أهلي وبحر أم جدة كذا اتي وبحر، أنشودة يختلف عليها جماهير فريقي الأهلي والاتحاد، وكلا منهما يرى نفسه الأجدر بلقب كبير جدة.

الراقي يستقبل العميد غدًا الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة"، بحسابات خاصة جدًا حيث يسعى كلاهما لتصحيح المسار في البطولة المحلية.

وخلال الموسم الحالي مازال كلا الفريقان يُعاني بشكل واضح من التراجع هذا الموسم في النتائج، واهتزاز أداء اللاعبين، ولكن لا شك أن تلك المباراة مهما اختلفت المعايير تحمل طابعًا ورونقًا خاصًا، تجاه الجماهير

يتغزل بها في جدة ومعشوقه الأهلي، متغنياً بهما آنذاك لكنها تركت لفترة طويلة بعد وفاته، ولم تتداول بل أشبه بأنها نسيت من الجيل الحالي.

الرمز الأهلاوي الراحل الأمير عبدالله الفيصل (رحمة الله) قد كتب في قصيدة كان من ضمنها: يسألوني عن جدة طول الدهر طول العمر.. جدة كذا أهلي وبحر يتغزل بها في جدة ومعشوقه الأهلي.

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وقبل سبعة أشهر أطلق طارق كيال اللاعب السابق في الأهلي تغريدة قال فيها "جدة أهلي وبحر" بجانب صورته واقفاً على ساحل البحر الأحمر وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

على الجانب الآخر، شنت الجماهير الاتحادية العديد من التغريدات والاعتراضات بأن جدة يشارك فيها نادي الاتحاد وليس الأهلي وحيداً.

وكان صالح القرني رئيس رابطة الاتحاد في حديث سابق قد صرح قائلاً : الاتحاد جعل من جدة عنوانا في قارة آسيا وأوروبا وأعطى جدة البطولات والحب وحقق لها كأس آسيا وعرّف آسيا كلها بجدة.

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وتابع "الاتحاد كان وما زال النادي الذي يجمل جدة منذ 87 عامًا من قبل الشعر والشعراء، وهو تأسس قبل الأهلي بعشر سنوات تقريبًا.

رئيس رابطة الاتحاد أضاف : الأهلي تأسس 1381 هـ حيث كان اسمه الثغر قبل أن يتغير اسمه للأهلي، فكيف تكون جدة أهلي وبحر وهو قد تأسس بعد الاتحاد، كما أن الأهلي ماذا قدم لجدة كي يتغنى به البحر؟".