محمد الشناوي: توقف الدوري لم يكن لصالح الأهلي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يتحدث من الإمارات عن دوري أبطال أفريقيا والمدرب الجديد رينيه فايلر مؤكدًا أن توقف الدوري لم يكن لصالح الفريق

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن توقف الدوري المصري لم يكن في صالح الفريق، خاصة أنه كان يسير بشكل ممتاز سواء على صعيد الأداء أو النتائج.

وأشاد لاعب منتخب مصر بأجواء معسكر الفريق في الإمارات، مضيفًا "المعسكر يسير بشكل ممتاز، التدريبات جدية للغاية واللاعبون في حالة تركيز كامل، كنا بحاجة لتغيير الأجواء حتى لا يتسلل الملل للاعبين".

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"بدأنا الموسم جيدًا في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، التوقف بالتأكيد لم يكن لصالحنا، فقد كنا نؤدي جيدًا والتوقف سيؤثر علينا سلبًا، فالمباريات تحافظ على دوافع وتركيز اللاعبين، لكننا معتادون الأمر في الأهلي".

الشناوي أشاد كذلك بالجهاز الفني الجديد بقيادة رينيه فايلر، وتحدث خاصة عن ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مشددًا على قوة العلاقة التي تربطه بجميع حراس مرمى الفريق وجودة تدريباته.