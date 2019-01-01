قناع وجه جديد لمروان محسن، وعرض أشعة متولي على استشاري في الإمارات

الأهلي يستغل وجوده في الإمارات لعلاج مصابيه

أجرى محمود متولي مدافع الأهلي أشعة جديدة في الإمارات وتم عرضها على استشاري ألماني في دبي للاطمئنان على حالته بشكل أفضل والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

متولي كان قد أصيب بتمزق في العضلية الخلفية، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي خاص تمهيدًا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.

من الأكثر فوزًا بالألقاب بين ميسي ورونالدو؟

وقد أوصى الاستشاري الألماني بعدم تعجل عودة مدافع الإسماعيلي السابق للملاعب والتمهل في تنفيذ برنامجه العلاجي التأهيلي، والذي يُنفذه متولي في حالة الألعاب الرياضية المتواجدة في فندق إقامة بعثة الأهلي في دبي.

ومن جانب آخر، قرر الأهلي جلب قناع وجه جديد لمهاجمه مروان محسن من الإمارات بعدما ظهر خلال الفترة الماضية بقناع وجه مؤقت تم جلبه من إسبانيا بعد تعرضه لكسر في عظام الوجه خلال مواجهة سموحة في الجولة الأولى من الدوري المصري.