من هو إرفين زوكانوفيتش حائط الأهلي الجديد؟

تعاقد مميز للأهلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الأهلي رسمياً عن التعاقد مع البوسني إرفين زوكانوفيتش في أحدث صفقاته، ليكون إضافة مميزة لخط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

اللاعب البوسني صاحب البالغ من العمر 32 عاماً يملك مسيرة طويلة، سواء على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده، أو في مسيرته مع الأندية.

زوكانوفيتش بدأ مسيرته في زيلينتزيتشار في بلاده مع الفئات العمرية، حتى تم تصعيده للفريق الأول الذي لعب له سبع لقاءات ما بين 2005 و2006.

من البوسنة انتقل زوكانوفيتش إلى النمسا، ولعب مع عدد من الأندية المغمورة، ثم شد الرحال إلى بلجيكا مع دندر، وبعدها تنقل بين عدداً من الأندية هناك حتى انتهى به المطاف في 2013 مع العملاق جينت.

مع جينت بدأ زوكانوفيتش مشوار التألق، فلعب 34 مباراة في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، لتلقطه أعين أندية السيري آ، ويخرج معاراً في 2014 مع كييفو.

تجربة كييفو لم تستمر أكثر من موسم، ولكن فتحت له أبواب الكرة الإيطالية، فانتقل إلى سامبدوريا وتألق بقميص البلوشيرياتي، ليرحل في منتصف الموسم مباشرة إلى روما، ولكن تجربته في العاصمة الإيطالية لم تكلل بالنجاح.

فترة البوسني مع روما شهدت خروجه معاراً مرتين، الأولى مع أتالانتا في موسم 2016-2017، ثم الموسم التالي مع جنوى، الذي قرر التعاقد معه نهائياً وشراء بطاقته بعد تألقه في الإعارة ومساهمته في إنقاذ الفريق من الهبوط.

لعب زوكانوفيتش 55 مباراة مع جنوى، وتميز في مركزه كقلب دفاع في اللعب بثلاثي في الخلف، أو مع التحول إلى مركز الظهير الأيسر.

على الصعيد الدولي، مثًل زوكانوفيتش منتخب البوسنة والهرسك في 36 لقاء دولي منذ اللقاء الأول في 2012، وكان في التشكيلة الأولية التي ستلعب مونديال 2014 بالبرازيل، ولكن لم ينضم بسبب مشاكل في التأشيرة حرمته من معسكر الفريق الإعدادي قبل البطولة.

زوكانوفيتش عُرف في إيطاليا على كونه لاعب رحالة بسبب كثرة الأندية التي لعب لها، سواء في الدوري الإيطالي أو في أوروبا عموماً، وها هو يغادر القارة العجوز نحو آسيا في تجربة جديدة مع أحد كبار الكرة السعودية بقميص الأهلي.