أخبار الأهلي اليوم | حقيقة الاستقالة .. وموقف فيسا من الإصابة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إدارة الأهلي تدرس فرض عقوبات على السومة والعويس بسبب التصريحات النارية

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، لتوقيع عقوبات ضد ثنائي الفريق محمد العويس والسوري عمر السومة، على خلفية التصريحات التي أطلقوها عقب الخسارة من الشباب.

الأهلي تلقى الخسارة من الشباب بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين يوم الإثنين الماضي. " اقرأ التفاصيل "

الأشعة تحدد فترة غياب فيسا عن الأهلي

يخضع اللاعب الصربي ليوبومير فيسا، لاعب وسط النادي الأهلي، لأشعة من أجل معرفة مدة غيابه عن الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فيسا سيجري أشعة رنين على موضع الإصابة في المستشفى، لتحديد درجة التمزق ومدة الغياب التي ستتراوح بشكل مبدئي بين أسبوعين إلى 3.

خالد بدرة: المشاكل الإدارية سبب انهيار الأهلي

أكد التونسي خالد بدرة، لاعب الأهلي السابق، على أن انهيار الفريق أمام الشباب سببه المشكلات الإدارية داخل النادي، وهو ما أفقد اللاعبين تركيزهم.

بدرة قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لاعبو الأهلي فقدوا تركيزهم، ولم يحضروا نفسهم نفسيًا لمواجهة الشباب، وهو ما جعلهم تائهين ولم يكن هناك أي ردة فعل من جانب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش".

وزارة الرياضة تكشف حقيقة استقالة إدارة الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن وزارة الرياضة السعودية، لم تتلق أي استقالة رسمية من رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة خلال الفترة الحالية.

وأشار القانوني محمد الديني خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن حجب الثقة عن مجلس إدارة أي نادي في يد الجمعية العمومية، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.