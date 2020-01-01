أخبار الأهلي اليوم | جراحة العبسي في دبي، ومهرجان اعتزال حسين عبد الغني

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي لضمه في الانتقالات الشتوية

كشفت صحيفة الوطن السعودية عن سعي الأهلي للتعاقد مع مدافع أجنبي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، ذلك بعدما طلب المدرب فلادان ميلويفيتش في تقريره الفني ضرورة ضم لاعب لقيادة خط دفاع الفريق.

العبسي يُحدد مكان إجراء جراحة الركبة

حدد طلال العبسي مدافع الأهلي إحدى المستشفيات الخاصة في دبي لإجراء الجراحة المطلوبة لعلاج الغضروف الجانبي للركبة.

ومن المقرر أن يُسافر اللاعب إلى الإمارات بصحبة أحد أفراد الجهاز الطبي للأهلي ليُجري العملية الجراحية تحت إشراف أحد الأطباء المختصين، وسيتم تحديد مدة الغياب والعلاج الطبيعي وبرنامج التأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بواسطة الطبيب بعد الجراحة.

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خطة لدى رابطة المحترفين لإعادة الجماهير في يناير القادم

كشفت صحيفة الميدان الرياضي النقاب عن وجود خطة لدى رابطة المحترفين السعودية لبدء عودة الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري السعودي، وأوضحت أنه من المتوقع بدء عودة الجماهير في يناير القادم.

الأهلي يتكفل بمهرجان اعتزال حسين عبد الغني

أشارت مصادر صحفية إلى أن النادي الأهلي قرر تحمل تكاليف مهرجان اعتزال نجمه المخضرم حسين عبد الغني المقرر إقامته في يناير القادم.

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