أخبار الأهلي اليوم | ميلويفيتش يكشف سبب الهزيمة أمام ضمك .. وأوسو "مندهش"

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الأحد 6 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

صامويل أوسو: لا أعرف ماذا حدث أمام ضمك

أكد الغاني صامويل أوسو، لاعب فريق النادي الأهلي، على أنه لا يعرف ماذا حدث لفريقه خلال الشوط الثاني أمام ضمك، بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

أوسو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أعلم كيف تحولت مجريات المباراة، بعدما كنا مسيطرين عليها بشكل كامل ومتقدمين بالنتيجة، ولم نستطع الحفاظ على التقدم، وفقدنا التركيز، وأنا حزين للغاية بسبب الخسارة".

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إدريس فتوحي يعود بعد غياب مباراتين

عاد إدريس فتوحي للمشاركة مع فريقه الأهلي، بعد غياب خلال آخر مباراتين أمام الشباب والفيصلي، ليشارك أمام ضمك.

وشهدت مباراة الأهلي وضمك التي خسرها الراقي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مشاركة إدريس فتوحي، الذي عاني من الإصابة خلال الفترة الماضية.

ميلويفتيش يكشف عن سبب الخسارة أمام ضمك

كشف الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن الأزمة الرئيسية التي سببت في خسارة الفريق أمام ضمك بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فلادان أشار إلى أن الكرات الثابتة والعرضية دائمًا ما تكون خطيرة وهي المشكلة الرئيسية لفريق الأهلي، وأيضًا الكرات الطويلة لا يوجد بها تغطية جيدة من لاعبي الأهلي.

مازن أبو شرارة يتحدث عن سبب مشاركته أمام الأهلي

أكد مازن أبو شرارة، مهاجم فريق ضمك، على أن الجزائري نور الدين بن زكري طلب منه المشاركة مع فريقه أمام الأهلي، لأنه كان لاعبًا في صفوفه الموسم الماضي، ويعلم قدراته جيدًا.

أبو شرارة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نور الدين طلب مني أن (أبيض وجهه) وهذا ما فعلته، وعندما يضع المدرب ثقته في اللاعب يبذل قصارى جهده، وهذا ما حدث".