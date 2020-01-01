أخبار الأهلي اليوم | راعٍ جديد، وموقف السومة والعويس من مواجهة الشباب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السومة والعويس في طليعة قائمة الأهلي لمواجهة الشباب

بات من المرجح جدًا تواجد الثنائي عمر السومة ومحمد العويس ضمن التشكيل الأساسي للأهلي خلال مواجهة الشباب مساء اليوم في خامس جولات الدوري السعودي.

اللاعبان عادا للتدريبات خلال الأيام الأخيرة بعد تعافيهما من الإصابة، وقد أكدا جاهزيتهما التامة للعب خلال المران الأخير قبل اللقاء، والذي أقيم أمس.

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المدرب فلادان ميلويفيتش أعطى إشارات واضحة خلال التدريب على تواجد اللاعبين في الـ11 الأساسيين اليوم أمام الليوث.

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الأهلي يُوقع عقد رعاية جديد للفريق الأول

وقع الأهلي مساء أمس عقدًا مع شركة قصر المساكن العقارية لتنضم لرعاة الفريق الأول لكرة القدم، ويمتد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقد جرى توقيع العقود مساء أمس بحضور مجموعة من مسؤولي النادي والشركة العقارية على رأسهم الرئيس عبد الإله مؤمنة.

وبموجب العقد، سيُوضع شعار شركة قصر المساكن على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي.

مؤمنة: متفائل بمباراة الشباب

قال عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي أنه يتوقع مباراة جميلة جدًا أمام الشباب، مشيرًا إلى تفاؤله بالنتيجة رغم الغيابات.

مضيفًا في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" "أنا متشوق للمباراة وأتوقع أن تكون جميلة جدًا، الفريقان اعتادا التنافس على قمة الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، آمل أن تكون مباراة جميلة".

تابع "لدينا عدد من الإصابات لكنني رغم هذا متفائل، المباراة مهمة ودومًا ما تكون ذات طابع خاص، اللاعبون وعدوني بتقديم أداء قوي ونتيجة إيجابية".

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