أخبار الأهلي اليوم | عودة فتوحي، وتطور في مفاوضات تجديد عقد السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فتوحي يعود للتدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا

يعود اليوم إدريس فتوحي صانع ألعاب الأهلي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

اللاعب المغربي غاب عن آخر مباراتين في الدوري السعودي، وكانتا أمام الشباب والفيصلي، ويُنتظر أن يخضع لفحوصات بدنية لتحديد قدرته على مواجهة ضمك في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

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محمد آل فتيل يُواصل الغياب

لن يستطيع محمد آل فتيل دعم صفوف الأهلي خلال مواجهة ضمك القادمة في الدوري السعودي، وذلك لعدم إنهائه بعد البرنامج التأهيلي الخاص به والذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة بتمزق عضلي.

ولم يُحدد بعد موعد عودة المدافع السعودي للتدريبات الجماعية، إذ يُتابع الجهاز الطبي حالته الصحية والبدنية بشكل يومي.

الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد السومة

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة النادي الأهلي بدأت المفاوضات مع المهاجم عمر السومة لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى الإدارة الأهلاوية لحسم هذا الملف مبكرًا وقبل دخول اللاعب في الفترة الحرة من عدة بشهر تقريبًا، وقد نقلت الصحيفة عن مصدر في النادي قوله "إدارة النادي ترغب في بقاء السومة وعدم التفريط به، في ظل الإمكانات الفنية والبدنية التي يختزنها".

وأضاف "هناك مفاوضات شفهية بشكل مستمر وسيبدأ مسؤولو النادي في إعداد خطاب رسمي يتضمن القيمة المالية إلى جانب بعض المميزات في القريب العاجل".

رسالة خاصة من إدريس فتوحي إلى عمر السومة