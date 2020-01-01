أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات مع رعاة جدد، وجرعة تدريبية إضافية للسومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تدريبات إضافية للسومة عقب مران الأمس

خضع عمر السومة لجرعات تدريبية إضافية عقب انتهاء مران الأهلي يوم أمس الإثنين، وذلك بهدف تجهيزه جيدًا لمواجهة الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وتضمنت تلك التدريبات الركض في المضمار وأداء بعض التمارين باستخدام الكرة.

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المهاجم السوري كان قد انضم لتدريبات الفريق الجماعية يوم الأحد الماضي، وقد غاب عن معسكر منتخب بلاده لإصابته في الركبة خلال مواجهة العين الأخيرة في الدوري.

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الأهلي يُفاوض ثلاث شركات لرعاية لفريق الأول

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن سعي إدارة النادي الأهلي بقيادة عبد الإله مؤمنة للتعاقد مع 3 شركات لرعاية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع شركات تعمل في قطاع التطوير العقاري والتقنية والتطبيقات الإلكترونية الشهيرة.

وأضافت الرياضية أن المفاوضات بين الأهلي وتلك الشركات قطعت شوطًا كبيًرًا، ويأتي ذلك في إطار سعي الإدارة تعزيز الموارد المالية للفريق.

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