أخبار الأهلي اليوم | مدة غياب ميتريتسا، وطلب استضافة "مجموعة" دوري أبطال آسيا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يفقد ميتريتسا 3 مباريات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها لاعب الأهلي ألكساندرو ميتريتسا أظهرت عدم وجود قطع في أربطة الكاحل، بل مجرد التواء شديد وتمزق في الأربطة، مما يستوجب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3-4 أسابيع.

وسيبدأ ميتريتسا الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الجولة الماضية أمام الاتحاد برنامجه العلاجي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم سيخضع لبرنامج بدني قبل العودة للتدريبات الجماعية، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب الروماني عن مباريات الأهلي أمام العين والشباب والفيصلي.

ميلويفيتش يُجهز البدلاء ويدمج نيانج في التدريبات الجماعية

يعكف فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي على تجهيز البدلاء المناسبين لتعويض غياب الثلاثي ألكساندرو ميتريتسا وحسين المقهوي وعلي الأسمري أمام العين في المباراة القادمة من الدوري السعودي.

وسيغيب الأسمري للإيقاف فيما ستُبعد الإصابة الثنائي الآخر عن المباراة التي ستقام يوم الأربعاء القادم في جدة.

من جانب آخر، بدأ المدرب الصربي دمج الوافد الجديد مباي نيانج في التدريبات الجماعية تمهيدًا للدفع به أمام العين ولو لبعض دقائق اللقاء.

الأهلي يطلب استضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الأهلي ومعه الهلال والنصر والوحدة طلب استضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية الأربعة قدمت طلبًا رسميًا لاتحاد كرة القدم السعودي بهدف استضافة المباريات التي ستنطلق في إبريل القادم، لكن الاتحاد لم يُقدم الطلبات بعد للاتحاد الآسيوي انتظارًا لبعض الإيضاحات.

الأهلي وقع في مجموعة تضم معه الدحيل القطري والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

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