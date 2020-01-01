أخبار الأهلي اليوم | تغيير ملعب مباراة الكأس أمام العين، ورقم مميز في الدوري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

نقل مباراة الأهلي والعين إلى "رديف الجوهرة"

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي نقل مباراة دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بين الأهلي والعين المقررة يوم الخميس القادم إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويأتي هذا القرار نتيجة وجود أعمال صيانة وبدء الزراعة الشتوية للملعب الرئيسي في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

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الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم

قرر المدرب فلادان ميلويفيتش منح اللاعبين راحة يوم أمس عقب الفوز على النصر في الرياض بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم الجماعية مساء اليوم في جدة استعدادًا لمواجهة العين في ثمن نهائي كأس الملك مساء الخميس المقبل.

بعد 8 جولات .. هجوم الأهلي الأقوى في الدوري

انتهى ربع الدوري السعودي تقريبًا، وتحديدًا 8 جولات، وقد تصدر الأهلي قائمة فرق المسابقة من حيث عدد الأهداف برصيد 15 هدفًا، ويشاركه الفتح تلك الصدارة.

الأهلي هجوميًا لا يُعاني من أي مشاكل ويستطيع إحراز الأهداف دومًا حتى في غيابه هدافه عمر السومة كما حدث أمام النصر مؤخرًا، لكن تبقى مشكلته الكبرى في الدفاع حيث تلقى 13 هدفًا وهو أحد أضعف فرق الدوري من هذا الجانب.

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