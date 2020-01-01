أخبار الأهلي اليوم | التوصل لاتفاق ودي مع بلايلي، وقُرب حل الخلاف مع دجانيني

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يتوصل لاتفاق ودي مع البلايلي

قالت صحيفة البلاد السعودية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة نجحت في التوصل إلى اتفاق ودي مع لاعب الفريق السابق "يوسف البلايلي" على إنهاء الخلاف القائم بينهما وسحب كل القضايا.

وأوضحت البلاد أن اللاعب الجزائري الذي وقع لنادي قطر القطري مؤخرًا وافق على تسديد قيمة عقده كاملة للأهلي والبالغة 3 ملايين يورو، مقابل سحب النادي الشكوى الذي قدمها ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خوفًا من تعرضه للإيقاف والغرامة.

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الأهلي يقترب من التوصل إلى تسوية مع دجانيني

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن النادي الأهلي بات قريبًا من التوصل لاتفاق مع مهاجمه السابق دجانيني تفاريس على إنهاء الخلاف الموجود بينهما.

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وأوضحت البلاد أن اللاعب سيُعيد للأهلي مبلغ 6 ملايين يورو تقريبًا مقابل سحب الشكوى المقدمة ضده، وذلك خوفًا من صدور أي عقوبات من الفيفا ضده.

سعودة المناصب الإدارية في الأهلي

كشفت مصادر صحفية النقاب عن خطة النادي الأهلي لسعودة بعض المناصب الإدارية في الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

الأهلي من الأندية المتأخرة جدًا في تطبيق شروط وجوب وجود موظفين سعوديين في بعض المناصب الإدارية في الفريق، ولذا تسعى الإدارة بجدية وسرعة لحل هذه المشكلة.

ميلويفيتش يُركز على الجانب البدني ويُؤجل الفني

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي يُركز خلال التدريبات الحالية على رفع الجاهزية البدنية للاعبين الموجودين معه، مؤجلًا الجرعات التدريبية الفنية والتكتيكية حتى عودة اللاعبين الدوليين واكتمال الصفوف.