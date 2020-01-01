أحمد شديد قناوي: ظلمت في الأهلي، رحيلي كان صادمًا

رئيس الزمالك يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي

قال أحمد شديد قناوي مدافع الإنتاج الحربي أنه ظُلم برحيله الذي وصفه بالصادم عن النادي الأهلي، ذلك خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر.

اللاعب صاحب الـ34 عامًا أحد خريجي قطاع الناشئين في الأهلي، وقد صُعد للفريق الأول عام 2005 ومن ثم رحل إلى المصري البورسعيدي عام 2008، قبل أن يعود للفريق الأحمر عام 2011 ومن ثم يرحل عنه مجددًا عام 2014.

اقرأ أيضًا | الأهلي يتخذ إجراءات عقابية ضد حسام عاشور

المزيد من الفرق

اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيسر تحدث عن كواليس عودته ورحيله قائلًا "كنت معشوق الجماهير في المصري، وقد ضحيت بهذا وبأموال كثيرة لأعود للأهلي، هدفي كان الفوز بالبطولات وقد فعلت هذا وتُوجت معه بـ21 بطولة ولم أكن مجرد لاعب بديل بل لعبت في كل النهائيات، وقد ربحت كذلك علاقتي الرائعة بجمهور النادي".

أضاف "رحيلي عن الأهلي كان صادمًا، وظلمت بهذا القرار الذي أبلغني به علاء عبد الصادق وأنا في طريقي للنادي، القرار كان رؤية فنية من المدرب جاريدو رغم أنني لعبت معه نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وقد قرر التخلي عن 7 لاعبين كنت بينهم حتى أنه اضطر للعب نهائي البطولة القارية دون بدلاء".

"لعبت للأهلي 12 عامًا وكنت أنتظر التكريم المناسب، لست ممن يُقال لهم شكرًا، لعبت عديد المباريات في الكونفدرالية ولم أستدع للحصول على ميدالية التتويج بالبطولة. حين رحلت كان لدي مستحقات كثيرة متأخرة ولم أتحدث أبدًا، لقد حصلت عليها بالكامل فيما بعد لكني آثرت الصمت حينها رغم الطريقة التي غادرت بها".

وتطرق أحمد شديد قناوي لمسيرته مع الإنتاج الحربي مؤكدًا أنه لعب 122 مباراة خلال ثلاث سنوات لم يحصل خلالهم على بطاقة واحدة أو يحصل على أي راحة، مشيرًا إلى أنه صنع 80 هدفًا مع الفريق.