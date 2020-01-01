الأهلي يتخذ إجراءات عقابية ضد حسام عاشور

الموقع الرسمي للنادي أعلن تلك الإجراءات

أعلن النادي الأهلي رسميًا عن اتخاذه إجراءات عقابية ضد لاعب وسطه حسام عاشور بسبب ظهوره الإعلامي دون العودة لإدارة النادي.

النادي المصري أعلن عبر موقعه الرسمي أن مدير الكرة سيد عبد الحفيظ فرض غرامة مالية على لاعب الوسط صاحب الـ34 عامًا لمخالفته لوائح النادي بالظهور في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقته.

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ولم يكتف عبد الحفيظ بذلك، بل قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان عاشور بشأن الأهلي إلى لجنة التخطيط للكرة بالنادي لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

عاشور الذي رفض الأهلي تجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الجاري كان قد ظهر في مقطع فيديو مؤخرًا عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا تحدث خلاله عن أزمة مباراة اعتزاله كرة القدم وما نتج عنها من خلاف بين إدارة النادي والمستشار السعودي رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وأوضح بيان النادي الرسمي أن عبد الحفيظ كان قد أعلن في وقت سابق عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في وسائل الإعلام المختلفة، ذلك بعدما مُنحت الفرصة الكافية للجميع للظهور الإعلامي طوال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن الأهلي كان قد أعلن يوم أمس فرض غرامة مالية على مهاجمه جونيور أجايي لنفس السبب، بعد تسجيله حلقة مع برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية النهار المصرية.