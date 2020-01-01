الأهلي يستعيد السومة

السوري جاهز لمواجهة أبها

شارك السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، في المران الجماعي لفريقه أمس الأحد، استعدادًا لملاقاة أبها.

الراقي يستضيف أبها في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق من مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك السومة في المران الجماعي بالأمس بصورة طبيعية، بعدما تغيب عن التدريبات أول أمس الجمعة، لظروف خاصة، بعد أن حصل على إذن من الإدارة.

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رفاق المهاجم السوري يحتلون المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الصدارة، حيث حققوا الفوز في سبع مباريات وتعادلوا في اثنتين، وخسروا أربعة لقاءات أخرى.

ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات بعدما تلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة في كلاسيكو الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، والتي كانت مؤجلة من الجولة الـ11.

أما أبها فيأتي بالمركز السابع بـ23 نقطة، محققًا نفس نتائج الراقي، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

ولم يتلق الصاعد حديثًا لدوري المحترفين أي هزيمة في آخر سبع مباريات خاضها، سواء بالدوري أو كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حقق بها العلامة الكاملة.