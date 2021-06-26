الأنباء السعيدة تتوالى في برشلونة.. فاتي يعود قريبًا للملاعب

بعد طول غياب..

أتت أنباء إيجابية من العاصمة الإسبانية مدريد إلى برشلونة، حيث يتعافى أنسو فاتي بصورة جيدة للغاية في الوقت الراهن وتقترب عودته للملاعب.

وتعرض فاتي في بداية الموسم المنقضي إلى إصابة قوية خضع على إثرها لعملية جراحية، ثم عانى انتكاسة تسببت في تفاقم وضعه وغيابه حتى الآن.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن فاتي يتعافى من إصابته حاليًا في مدريد مع أخصائي علاج طبيعي يثق به، مع التواصل بصورة دائمة مع الطاقم الطبي لبرشلونة.

وفي ظل سير عملية التعافي بصورة جيدة، هناك تفاؤل من قبل الأطباء بإمكانية مشاركة فاتي في الفترة الإعدادية مع كتيبة رونالد كومان بصورة طبيعية.

برشلونة سيتوخى الحذر ولن يتعجل عودة اللاعب إلى الملاعب قبل الاطمئنان إلى شفائه التام، والقرار بشأن مشاركته في الفترة التحضيرية سيحتاج إلى مصادقة طبية أخرى خلال الأيام المقبلة.

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صاحب الـ18 عامًا يصنف كأحد أهم اللاعبين في برشلونة، حيث يعول عليه الكثير المدرب كومان لتقديمه في خط الهجوم، وعودته تشكل نبأ سعيدًا للغاية للهولندي.

لكن منافسة شرسة تنتظر فاتي عند عودته بعد شراء برشلونة لممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو، مع وجود أنطوان جريزمان وتألق مارتين برايثوايت في يورو 2020.

الجدير بالذكر أن فاتي قبل تعرضه للإصابة العام الماضي خاض 10 مباريات تمكن خلالها من تسجيل خمسة أهداف.