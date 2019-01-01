الألماني فيلكس بروتش حكمًا لقمة السوبر بين الأهلي والزمالك

بروتش يقود لقاء الأهلي والزمالك تحكيميًا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، بقيادة جمال الغندور، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المحلي.

الأهلي بطل الدوري، سيلاقي الزمالك بطل الكأس، في كأس السوبر المحلي، على ملعب برج العرب في الأسكندرية.

واتفقت لجنة الحكام مع طاقم حكام ألماني، لقيادة مباراة الأهلي والزمالك، حيث يتكون من:

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فليكس بروتش حكم الساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، والحكم الرابع سيكون مصريًا، سيتم تعيينه من جانب لجنة الحكام.

جمال الغندور كان قد أعلن عن مخاطبة اتحادات أوروبية لاستقدام حكام أجانب، باستثناء الاتحاد السويسري والصربي، بسبب مدربي الأهلي والزمالك.