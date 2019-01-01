اتحاد الكرة: تم الاتفاق مع مدرب منتخب مصر والإعلان خلال ساعات

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أنه تم الاتفاق على اسم المدير الفني لمنتخب مصر، من جانب اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا.

اللجنة الخماسية تبحث عن مدير فني جديد، خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الذي تمت إقالته بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا 2019.

سحر عبد الحق قالت خلال تصريحات صحفية: "هناك اتفاق تم بين جميع أعضاء اللجنة الخماسية، على اسم المدير الفني، والحسم سيكون خلال الساعات المقبلة".

عبد الحق تابعت: "كانت هناك بعض الأزمات التي واجهت أحد المرشحين لتدريب منتخب مصر، وتم حلها أمس الثلاثاء".

كافة المؤشرات تشير نحو المدرب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي المصري البورسعيدي، لقيادة منتخب مصر.

ولكن الإعلامي أحمد شوبير، أكد أمس على أن عمرو الجنايني، القائم بمنصب رئيس اتحاد الكرة، يجتمع مع حسام حسن مدرب سموحة، لتدريب الفراعنة.