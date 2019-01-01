الأرقام تؤكد مواجهة شرسة بين السعودية والكويت

تاريخيًا التقى المنتخبان في 39 مباراة في كافة المسابقات الرسمية والودية

يفتتح منتخبا السعودية والكويت مشوارهما في كأس الخليج 24 التي انطلقت مساء اليوم على قطر بمواجهة تجمعهما معًا لحساب المجموعة الثانية مساء الأربعاء على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويجمع المنتخبان الخليجيان تاريخ طويل من المباريات والصراعات في بطولات خليجي منذ انطلاقها عام 1970 في البحرين، ويُمكن القول أن الكويت هي كابوس السعودية المؤلم في بطولات خليجي.

وأوقعت القرعة المنتخبين السعودي والكويتي في مجموعة واحدة، وهو ما سيشعل المجموعة الثانية حيث إن مبارياتهما دائماً ما تحفل بالإثارة والندية الكبيرة.

تاريخيًا التقى المنتخبان في 39 مباراة في كافة المسابقات الرسمية والودية، وتؤكد لغة الأرقام أن الصراع شرسًا بين كلاهما.

وحقق المنتخب السعودي الفوز في 14 لقاء، في حين انتصر منتخب الكويت في 13 مواجهة وتعادلا في 12 مباراة.

وفيما يخص بطولات خليجي في 21 مواجهة، التفوق هذه المرة للمنتخب الكويتي الذي انتصر في 9 مباريات مقابل 5 انتصارات للمنتخب السعودي، وتعادلا في 7 مباريات.

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يُذكر أن أول مباراة جمعت بين المنتخبين في مباريات كأس الخليج كانت بالنسخة الأولى التي أقيمت في البحرين عام 70، وانتصر المنتخب الكويتي بنتيجة 3-1.