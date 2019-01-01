الأرقام المتوازنة تؤكد صعوبة مواجهة النصر والفيحاء

سينبغي عليه أن يمر باختبار صعب عندما يحل ضيفًا على الفيحاء في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حوّل النصر تأخره بهدفين إلى فوز كبير بأربعة أهداف على ضمك، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي بذلك يواصل سلسلة انتصاراته وأدائه الممتع والمقنع، ولكن سينبغي عليه أن يمر باختبار صعب عندما يحل ضيفًا على الفيحاء في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفيما يلي أبرز أرقام المباراة :

نتائج لقاءات فريقي الفيحاء والنصر في دوري المحترفين السعودي متوازنة، إذا فاز كل فريق على الآخر مرة واحدة وهناك حالتا تعادل بينهما.

فاز النصر 6 مرات في آخر 7 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، منهزماً في المباراة الوحيدة ضمن هذه السلسلة التي فشل في التسجيل فيها (0-1 أمام الوحدة في الجولة العاشرة).

خسر الفيحاء 3 مرات في 4 مباريات لعبها أمام فريق مدافع عن اللقب في دوري المحترفين السعودي، مع فوزه على الهلال في ديسمبر 2017 (2-1).

خسر الفيحاء مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (ف 3 ت 2)، بعد خسارته في 3 جولات سابقة على التوالي.

يطمح الفيحاء إلى الفوز في مباراتين متتاليتين في دوري المحترفين السعودي لأول مرة له منذ الجولتين 26 و27 من الموسم الماضي.

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حافظ النصر على نظافة شباكه 8 مرات في 12 جولة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي – فعلها الشباب والهلال والنصر أيضاً في مواسم سابقة، لكن قد يصبح النصر أول فريق يحافظ عليها 9 مرات في أول 13 جولة في تاريخ المنافسة.

النصر أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتلقى أقل من 5 أهداف بعد أول 12 جولة من موسم في المنافسة (تلقى 4 أهداف فقط هذا الموسم).

سجل الفيحاء في كل من آخر 6 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (مجموع 11، معدل 1.8) – آخر مرة سجل في 7 مباريات متتالية كانت بين يناير ومارس 2018.

ساهم روني فرنانديز في إحراز 50% من أهداف الفيحاء هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (7\14)، مسجلاً 6 أهداف وصانعاً هدف – لقد ساهم في إحراز جميع أهداف فريقه أمام الاتحاد في الجولة الماضية (سجل 3 صنع 1).

صنع لاعب النصر سلطان الغنام مجموع 4 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، بقدر التي صنعها في 18 مباراة سابقة في المنافسة.