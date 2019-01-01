السوبر السعودي يؤجل أسماء الراحلين عن النصر في الميركاتو الشتوي

سيتم الكشف بعد مباراة السوبر السعودي عن قائمة الأسماء المتوقع خروجها عن الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة

قررت إدارة نادي النصر السعودي بالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا مدرب الفريق تأجيل تسمية اللاعبين المُقرر رحيلهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأضافت التقارير أن هذا القرار يأتي بسبب خوض مباراة كأس السوبر السعودي، والذي سيكون أمام نادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسم النصر لقب الدوري السعودي 2018-2019 لصالحه بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، وقد ساهم هدافة عبد الرزاق حمد لله بقوة في ذلك الإنجاز بإحرازه 34 هدفًا توجته هدافًا للبطولة وكسر بها الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد.

التعاون بصم على موسم تاريخي أنهاه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ونجح في الفوز بلقبه الأول في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالتفوق على الاتحاد في المباراة النهائية 2-1 بعدما كان قد أقصى الهلال من نصف النهائي.

وأكدت التقارير أنه سيتم الكشف بعد مباراة السوبر السعودي عن قائمة الأسماء المتوقع خروجها عن الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

ومن المُقرر أن تقام مباراة كأس السوبر السعودي 2019 بين النصر والتعاون في الثامنة والربع بتوقيت السعودية من مساء يوم السبت 4 يناير 2020 ميلاديًا.